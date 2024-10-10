России ничего не угрожает: климатолог прокомментировал опасность ураганов в РФ

Директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что на территории РФ вряд ли в ближайшее время возникнут ураганы, подобные американскому «Милтону», сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, возникновение таких природных явлений зависит от океана. Для их образования необходима теплая поверхность воды свыше 25 градусов и отсутствие сдвига ветра.

«Собственно, России такие ураганы не грозят — это континентальная страна, преимущественно расположенная в северных широтах», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что в будущем из-за глобального потепления ареал распространения циклонов может расшириться до Западной Европы и Британии, России в любом случае ураганы не будут угрожать. В крайнем случае они достигнут побережья Испании, заключил Семенов.