России ничего не угрожает: климатолог прокомментировал опасность ураганов в РФ
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Директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что на территории РФ вряд ли в ближайшее время возникнут ураганы, подобные американскому «Милтону», сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, возникновение таких природных явлений зависит от океана. Для их образования необходима теплая поверхность воды свыше 25 градусов и отсутствие сдвига ветра.
«Собственно, России такие ураганы не грозят — это континентальная страна, преимущественно расположенная в северных широтах», — отметил эксперт.
Несмотря на то, что в будущем из-за глобального потепления ареал распространения циклонов может расшириться до Западной Европы и Британии, России в любом случае ураганы не будут угрожать. В крайнем случае они достигнут побережья Испании, заключил Семенов.