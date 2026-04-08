«Россети» расширят использование регуляторных соглашений

Об опыте реализации регуляторных соглашений в электросетевом комплексе на Практическом семинаре в сфере тарифного регулирования рассказал глава Группы «Россети» Андрей Рюмин. Мероприятие проходит в Тверской области с участием руководителя ФАС России Максима Шаскольского.

Как отметил Андрей Рюмин, за последний год регуляторные соглашения стали весьма востребованным инструментом. Благодаря этому механизму удалось наладить прозрачную работу отрасли, сократить число тарифных разногласий и привлечь средства на инфраструктурные проекты, которые необходимы для социально-экономического развития регионов. Обязательным этапом перед подписанием таких документов является их согласование с ФАС России.

«По итогам тарифной кампании 2026 года у нас заключены соглашения более чем с 50% регионов в зоне ответственности распределительных сетевых компаний Группы „Россети“. Планируем расширять эту практику. Регуляторное соглашение — это управляемый, рабочий и нужный инструмент, с помощью которого можно обеспечить финансовое оздоровление сетевых компаний и рост инвестиций в энергетику», — отметил Андрей Рюмин.

Кроме того, Андрей Рюмин высоко оценил деятельность ФАС России по усилению контроля и надзора за реализацией регуляторных полномочий и повышению ответственности регулирующих органов. Он также привел практические примеры внедрения иных нормативных нововведений, в частности перехода к эталонному методу расчета операционных затрат.