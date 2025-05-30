Роспотребнадзор разрешил купаться в 7 водоемах Москвы

Специалисты Роспотребнадзора признали безопасными для купания 7 зон отдыха в Москве, сообщается на сайте городского управления ведомства.

Так, жители и гости столицы могут купаться в озере «Белое» (ВАО), озере «Черное» (ЗелАО), Школьном озере (ЗелАО), а также в водоемах в Тропареве (ЮЗАО), Мещерском (ЗАО), Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3 (СЗАО).

Без права на купание допущены к эксплуатации зоны отдыха «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО). В данных водоемах вода и песок не соответствуют стандартам качества.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Московском регионе можно будет купаться. Он подчеркнул, что предстоящее лето в регионе будет комфортным.