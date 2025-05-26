Стало известно, когда в Московском регионе можно будет купаться

Температура в июне в Центральной России ожидается умеренной, также пройдут небольшие дожди. Водоемы будут медленно прогреваться, поэтому купальный сезон наступит во второй декаде месяца, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Он добавил, что предстоящее лето в регионе будет комфортным. Погода ожидается относительно теплой, но нежаркой.

По словам синоптика, июль в столице прогнозируется самым знойным и слегка засушливым, но в середине лета обойдется без экстремальной жары. Среднемесячная температура может превысить норму не более чем на 2-2,5 градуса.

Тишковец уточнил, что август в Москве будет теплее положенного всего на 1 градус, количество осадков также прогнозируется близким к норме.