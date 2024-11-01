Роспотребнадзор проверяет наличие клопов в куртках из Казахстана в Москве
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Специалисты Роспотребназдора проверяют сообщения об обнаружении клопов в зимних куртках из Казахстана в одном из московских магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее покупатели столичного торгового центра «Афимолл» пожаловались на куртки бренда Guess, в которых они обнаружили лесных клопов. Одежду реализуют по цене от 20 тыс. рублей и не спешат снимать с продажи.
Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль. Специалисты проверят сообщения об обнаружении клопов.
По предварительным данным, партия зимней коллекции верхней одежды с клопами прибыла в столицу из Казахстана.
ТЦ «Афимолл» на данный момент не дал официальный комментарий по поводу данной ситуации.