сегодня в 13:39

Роспотребнадзор проверяет наличие клопов в куртках из Казахстана в Москве

Специалисты Роспотребназдора проверяют сообщения об обнаружении клопов в зимних куртках из Казахстана в одном из московских магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее покупатели столичного торгового центра «Афимолл» пожаловались на куртки бренда Guess, в которых они обнаружили лесных клопов. Одежду реализуют по цене от 20 тыс. рублей и не спешат снимать с продажи.

Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль. Специалисты проверят сообщения об обнаружении клопов.

По предварительным данным, партия зимней коллекции верхней одежды с клопами прибыла в столицу из Казахстана.

ТЦ «Афимолл» на данный момент не дал официальный комментарий по поводу данной ситуации.