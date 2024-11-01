В Москве куртки Guess продают с лесными клопами

Mass: в «Афимол» из Казахстана привезли куртки Guess с лесными клопами

Покупатели московского «Афимола» жалуются на куртки бренда Guess, которые приобретают с неприятным сюрпризом — лесными клопами, которые источают яркий неприятный запах, пишет Mash .

В Сети появились фото и видео товара, на упаковках которого видно лесных насекомых. Стоимость курток Guess начинается от 20 тысяч рублей и выше. Вся партия заражена клопами, но торговая точка не спешит снимать ее с продажи.

Сотрудники «Афимола» иронизируют и говорят, что клопы — хорошая примета, к деньгам. При обнаружении насекомых они их собирают, выносят на улицу и выбрасывают в траву.

Покупатели негодуют, как такое возможно. В магазине во всем винят китайского производителя.

Официальный комментарий от ТЦ «Афимол» отсутствует.