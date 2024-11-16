Роспотребнадзор проверяет информацию о рыбных консервах с личинками

Роспотребнадзора организовал проверку после сообщений о найденных личинках в рыбных консервах в московских магазинах «Пятерочка» и «Дикси», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по результатам проверок пищевой продукции выявлено, что «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная», личинки паразитов в живом виде не обнаружены, обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.

Результаты исследования переданы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве».

Специалист изучили по пять объектов «Пятерочки» и «Дикси», и не нашли там на полках соответствующую продукцию ООО «Дефриз».

Ведомство запросило пояснения по этим фактам у ПАО «Корпоративный центр Икс 5» и АО «Дикси Юг». Информация о возможных нарушениях закона изготовителем ООО «Дефриз» направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что личинки червей были обнаружены в консервах печени минтая по-приморски в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси». Консервы произведены в компаниях ООО «Дефриз» из Владивостока, «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Однако в этих организациях заявили, что не имеют отношения к испорченным консервам.