«Известия»: в российских магазинах нашли консервы с личинками червей

сегодня в 04:10

Личинки червей были обнаружены в консервах печени минтая по-приморски в торговых сетях «Пятёрочка» и «Дикси» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила газета « Известия ».

Наличие паразитов в продукте подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В торговых сетях уже начали проводить служебные проверки. Товар сняли с продажи до получения результатов анализов, указано в публикации.

Консервы произведены в компаниях ООО «Дефриз» из Владивостока, «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Однако в этих организациях заявили, что не имеют отношения к испорченным консервам.