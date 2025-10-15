Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов

Согласно проекту, торговля должна быть остановлена, если у БАДов нет госрегистрации, в том случае, если в их составе есть запрещенные вещества, на пачке отсутствует информация об изготовителе, а также если БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести новые правила с 1 марта 2026 года. По словам экспертов, это необходимый минимум, который позволит очистить рынок от некачественной продукции.

Ранее врач-нутрициолог Галина Леонова заявила, что пищевые добавки или БАДы могут быть очень полезны, но при правильном использовании: следует учитывать несколько моментов.

