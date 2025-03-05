Роспотребнадзор поддержал идею повышения штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарные условия в квартирах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Согласно законопроекту, предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе увеличить штрафы для физлиц с 500-1500 руб. до 25 тыс. рублей.

Для юрлиц предлагается увеличить штрафы с 10-20 тыс. рублей до 500 тыс. рублей за антисанитарию в квартирах.

Ранее сообщалось, что большинство квартир в России сдается «втемную», то есть неофициально. В Госдуме предлагают обязать арендодателей сообщать о квартиросъемщиках в МВД и управляющую компанию с целью обеспечения безопасности граждан.