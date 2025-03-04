Сдача «втемную»: россиян могут обязать сообщать о квартирантах в полицию и УК

Эксперт: МВД не обязано передавать сведения об арендаторах квартир в налоговую

Большинство квартир в России сдается «втемную», то есть неофициально. В Госдуме предлагают обязать арендодателей сообщать о квартиросъемщиках в МВД и управляющую компанию с целью обеспечения безопасности граждан, сообщает «МИР 24» .

Предполагается, что собственники жилья должны будут сообщать данные об арендаторах через личный кабинет на портале «Госуслуги». Данная инициатаива находится на рассмотрении в Минстрое РФ, и если ее примут, то соответствующие изменения внесут в КоАП РФ.

Как ожидается, эта мера обеспечит безопасность и комфорт жильцов многоквартирных домов, а также будет способствовать борьбе с незаконной миграцией и повышению антитеррористической безопасности.

Как напомнила вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Татьяна Романчева, исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» в марте прошлого года стали люди, незаконно снимавшие жилье в Подмосковье.

«Проблема в том, что большинство сделок по аренде жилья проходит втемную. Почему не регистрируют договоры аренды? Чтобы не платить налоги», — отметила эксперт.

При этом она уточнила, что МВД вовсе не обязано передавать сведения о квартирантах в налоговую.