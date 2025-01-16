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Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы из Черного моря из-за мазута

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии каких-либо отклонений в качестве рыбы и морепродуктов из Черного моря после разлива мазута с танкеров, сообщает РБК .

По ее словам, было отобрано около 200 проб продукции, нарушений качества в них не выявлено.

Кроме того, соответствует санитарным требованиям питьевая вода в Крыму, а также на черноморском побережье в Краснодарском крае. Она прошла проверку.

Попова рассказала и об исследованиях воздуха в районе экологической бедствия, их проведено 657. Отклонений от норматива нет.

«Ситуация непростая, но предпринимаются очень значимые усилия по освобождению берега, по освобождению песка и по освобождению морской глади от загрязнения», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор привлечет допмощности для проведения контроля за показателями качества окружающей среды и безопасности морепродуктов.

Разлив мазута случился 15 декабря в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Кубани. В Анапе введен режим ЧС.