Роспотребнадроз расследует вспышку кишечной инфекции у детей в Подмосковье

сегодня в 11:49

В подмосковном Орехово-Зуевском городском округе сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку по факту заражения детей острой кишечной инфекцией (ОКИ) в гостиничном комплексе «Эдем», сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Роспотребнадзор оперативно отреагировал на первые сообщения о заражении отдыхающих в «Эдеме» детей. Работу пищеблока сразу же приостановили, отобрав пробы воды, еды, смывов с поверхностей, а также обследовали работающий персонал.

Что стало источником инфекции, выясняется. Ситуацию на контроле держит областной Роспотребнадзор.

Состояние зараженных школьников удовлетворительное. Дети находятся под медицинским наблюдением и получают всю необходимую помощь.