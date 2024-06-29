Роспотребнадроз расследует вспышку кишечной инфекции у детей в Подмосковье
Роспотребнадзор остановил работу пищеблока в подмосковном «Эдеме» из-за ОКИ
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В подмосковном Орехово-Зуевском городском округе сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку по факту заражения детей острой кишечной инфекцией (ОКИ) в гостиничном комплексе «Эдем», сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Роспотребнадзор оперативно отреагировал на первые сообщения о заражении отдыхающих в «Эдеме» детей. Работу пищеблока сразу же приостановили, отобрав пробы воды, еды, смывов с поверхностей, а также обследовали работающий персонал.
Что стало источником инфекции, выясняется. Ситуацию на контроле держит областной Роспотребнадзор.
Состояние зараженных школьников удовлетворительное. Дети находятся под медицинским наблюдением и получают всю необходимую помощь.