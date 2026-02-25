Рособрнадзор объявил 7 вузам предостережения о недопустимости нарушений

сегодня в 14:47

Семи российским вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Образовательным организациям предложено принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального госконтроля в сфере образования, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Предостережение объявлено ФГБОУ ВО «Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств», ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии», ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Также его объявили МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», АНО ВО «Российский православный университет святого Иоанна Богослова», духовной профессиональной образовательной организации «Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии РПЦ».

Подробностей о нарушениях не представлено.

