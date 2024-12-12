Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и министерство просвещения РФ утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта, основной — 23 мая, а дополнительный — 4 сентября.

Даты основного периода проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году:

23 мая — история, литература, химия;

27 мая — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

30 мая — русский язык;

2 июня — обществознание, физика;

5 июня — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

10 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

11 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Если у выпускника возникли уважительные причины (болезнь, совпадение дат экзаменов или иные подтвержденные обстоятельства), он может сдать ЕГЭ в резервные сроки — 16–20 июня и 23 июня.

Также для пересдачи одного из предметов и улучшения результатов, расписание предусматривает дополнительные дни — 3–4 июля.

ОГЭ для учащихся 9-х классов также будет проходить в три этапа: досрочный с 22 апреля, основной с 21 мая и дополнительный со 2 сентября. Основные даты проведения экзамена в 2025 году:

21 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);

22 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);

26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая — география, история, физика, химия;

3 июня — математика;

6 июня — география, информатика, обществознание;

9 июня — русский язык;

16 июня — биология, информатика, литература, физика.

Резервные дни: 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.