Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
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Рособрнадзор и министерство просвещения РФ утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта, основной — 23 мая, а дополнительный — 4 сентября.
Даты основного периода проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году:
- 23 мая — история, литература, химия;
- 27 мая — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 30 мая — русский язык;
- 2 июня — обществознание, физика;
- 5 июня — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);
- 10 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;
- 11 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.
Если у выпускника возникли уважительные причины (болезнь, совпадение дат экзаменов или иные подтвержденные обстоятельства), он может сдать ЕГЭ в резервные сроки — 16–20 июня и 23 июня.
Также для пересдачи одного из предметов и улучшения результатов, расписание предусматривает дополнительные дни — 3–4 июля.
ОГЭ для учащихся 9-х классов также будет проходить в три этапа: досрочный с 22 апреля, основной с 21 мая и дополнительный со 2 сентября. Основные даты проведения экзамена в 2025 году:
- 21 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
- 22 мая — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
- 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
- 29 мая — география, история, физика, химия;
- 3 июня — математика;
- 6 июня — география, информатика, обществознание;
- 9 июня — русский язык;
- 16 июня — биология, информатика, литература, физика.
Резервные дни: 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.
Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.
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