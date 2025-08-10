«Роскосмос» показал снятые из космоса кадры извержения Ключевской сопки

сегодня в 13:35

«Роскосмос» опубликовал снятые из космоса кадры извержения вулкана Ключевская сопка, расположенного на востоке полуострова Камчатка.

На опубликованных кадрах видно, как над вулканом образовался огромный дымовой шлейф. Также «Роскосмос» отметил на снимке расположение термоточки.

«Спутники „Роскосмоса“ продолжают следить за извержением вулкана Ключевская сопка», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что вулкан Ключевская сопка на Камчатке продолжает демонстрировать свою мощь — очередной пепловый выброс достиг высоты 10 км. В МЧС предупредили, что шлейф пепла может накрыть населенные пункты Усть-Камчатск и Крутоберегово.