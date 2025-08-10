Ключевская сопка снова выбросила пепел

В МЧС предупредили, что шлейф пепла может накрыть поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово.

«Жителям рекомендуется не выходить на улицу, закрыть все окна и двери. Если пепел застал вас на улице, не заносите одежду в дом», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее вулкан отправил в небо столб пепла на 11,5 километров.

В поселках Ключи и Усть-Камчатск уже начались работы по очистке улиц от вулканических осадков. Местные власти организовали пять круглосуточных пунктов выдачи респираторов и других средств защиты.