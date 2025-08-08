сегодня в 03:22

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря, сообщает РИА Новости .

«В 8:55 по местному времени (23:55 мск) зафиксирован эксплозивный выброс пепла», — сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий из действующих вулканов Евразии. Он находится в Камчатском крае и входит в Ключевскую группу вулканов. Высота Ключевской сопки — более 4 500 метров над уровнем моря. По оценкам геологов, возраст вулкана составляет около 7000 лет.