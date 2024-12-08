«Роскосмос» опубликовал снимок циклона над столицей
Фото - © Госкорпорация «Роскосмос»
Спутники госкорпорации «Роскосмоса» продолжают мониторить путь снежного циклона, расположившегося над Москвой, сообщает пресс-служба ГК.
Съемка велась с «Метеора-М».
На фотографии можно увидеть, что Москву, Подмосковье и другие регионы ЦФО накрыло белой густой пеленой циклона. Также на небольшом снимке в углу есть карта с радиационной температурой.
Ранее синоптики сообщали, что из-за атлантического циклона в российской столице пройдут сильные снегопады. Они сохранятся до утра 10 декабря.