«Роскосмос» опубликовал снимок циклона над столицей

Съемка велась с «Метеора-М».

На фотографии можно увидеть, что Москву, Подмосковье и другие регионы ЦФО накрыло белой густой пеленой циклона. Также на небольшом снимке в углу есть карта с радиационной температурой.

Ранее синоптики сообщали, что из-за атлантического циклона в российской столице пройдут сильные снегопады. Они сохранятся до утра 10 декабря.