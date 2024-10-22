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Роскосмос: обломки Intelsat-33e опасны для спутников на геостационарной орбите

Роскосмос обнаружил свыше 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e, которые опасны для других космических аппаратов на геостационарной орбите, сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале .

Благодаря автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях удалось зафиксировать увеличение числа космических объектов возле Intelsat-33e. Анализ траектории движения фрагментов показал, что обломки представляют угрозу для действующих спутников на геостационарной орбите, включая космические аппараты Роскосмоса.

Специалисты приступили к сбору координатной информации. Они выявят новые фрагменты разрушенного спутника, а затем их включат в расчеты опасных сближений с отечественными спутниками.

Отмечается, что разрушение Intelsat-33e было одномоментным. Оно также носило высокоэнергетический характер.

Изначально на орбите Intelsat-33e было обнаружено около 20 неопознанных космических объектов. Они образовались 19 октября.