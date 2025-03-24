«Роскосмос» назвал имя нового замгендиректора по пилотируемым комплексам

В структуре управления Госкорпорации «Роскосмос» произошли значительные перемены. Наблюдательным советом были утверждены новые назначения на ключевые руководящие позиции, одну из которых занял космонавт Крикалев, говорится в официальном Telegram-канале корпорации.

Легендарный космонавт Сергей Крикалев утвержден наблюдательным советом на пост заместителя генерального директора с ответственностью за автоматические и пилотируемые комплексы в структуре «Роскосмоса».

Дмитрий Баранов, ранее возглавлявший самарский РКЦ «Прогресс», получил должность заместителя генерального директора, где будет курировать промышленное развитие корпорации.

Ранее сообщалось, что новым главой «Роскосмоса» после увольнения Юрия Борисова стал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов. Россиянки назвали его «крашем», на что Баканов отреагировал смущением.