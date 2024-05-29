Роскомнадзор запретил приложение «Клуб Романтики»

Приложение «Клуб Романтики» попало под блокировку Роскомнадзора из-за того, что в интерактивной игре жанра визуальной новеллы в новом обновлении появилась возможность выбрать ориентацию персонажу, сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Осторожно, новости» .

Пользователи приложения отметили, что в последнем обновлении приложения было много контента, связанного с сексом и «нетрадиционными отношениями». На проект пожаловались подписчики российского общественного деятеля Екатерины Мизулиной, после чего началась проверка по факту пропаганды ЛГБТ*.

Роскомандзор внес приложение в перечень запрещенных на территории страны 28 мая. Ресурс запретили в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеры без границ». Такое решение приняли во второй половине апреля 2024 года.

* Международное движение признано экстремистским в РФ