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Роскомнадзор внес в реестр книжные сайты за фейки об СВО и пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации пять книжных сайтов за фейки об СВО и пропаганду ЛГБТ*, сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе указаны интернет-ресурсы BAbook, Freedom Letters, Ruslania, Book Amaro и Goodreads.

«На указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ*, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.

Доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ, если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, подчеркнули в РКН.

Ранее Роскомнадзор заблокировал для россиян доступ к сайту СМИ Astra.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.