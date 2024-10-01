Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

сегодня в 11:55

За весь период своей деятельности Роскомнадзор направил администрации Discord предписания об удалении 947 материалов, представляющих собой противоправное содержание, в том числе детскую порнографию и призывы к экстремистской деятельности, сообщает РИА Новости .

Надзорное ведомство требовало удалить детскую порнографию, призывы к экстремистской деятельности, призывы к самоубийству, пронаркотический контент и пропаганду ЛГБТ*.

В Роскомнадзоре добавили, что на сегодняшний день ряд страниц с данными материалами так и не удален.

Ранее Таганский суд Москвы на 3,5 млн рублей оштрафовал сервис Discord за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Теперь Роскомнадзор официально имеет право заблокировать платформу.

*ЛГБТ — общественное движение, признанное экстремистским, запрещено на территории РФ.