Роскомнадзор опроверг блокировку доступа к сайту Hip-Hop.ru

сегодня в 13:35

Уполномоченные органы не принимали решения о блокировке сайта Hip-Hop.ru, доступ к платформе не ограничен, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее администраторы известного форума Hip-Hop.Ru заявили о его блокировке на территории России. Пользователи жалуются, что доступ к сайту ограничен.

«Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Старейший портал о русскоязычной рэп-культуре был основан в 2000 году. На культовой площадке начинали свою карьеру многие популярные рэп-исполнители.

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