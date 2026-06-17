Культовый форум Hip-Hop.Ru заблокировали в России

Культовый форум Hip-Hop.Ru заблокировали на территории России. Пользователи по всей стране жалуются, что сайт не открывается. Об этом говорится на сайте проекта.

О блокировке сообщили администраторы форума, которые боятся потерять оплаченный до 2027 года домен. Это не первый подобный случай: основная волна блокировок стартовала в сентябре 2019 года, когда сайт был закрыт на один день. Давление на ресурс продолжилось и в 2020 году.

Hip-Hop.Ru — это старейший портал о русскоязычной рэп-культуре, основанный в 2000 году. Площадка стала культовой, так как именно на ней начинали свою карьеру известные рэп-исполнители, среди которых — Noize MC*, Oxxxymiron* и Влади* из группы «Каста».

Ранее стало известно, что игровая платформа Roblox снова заработала в России. При этом официальных заявлений о том, что игра официально разблокирована в РФ, нет.

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* Включены Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.