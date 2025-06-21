Роскачество рассказало о новом способе мошенничества с микрозаймами

Роскачество поделилось актуальной схемой незаконного оформления микрозаймов на жителей РФ. Мошенники звонят на телефон, представляются курьерами и просят ввести код из СМС-сообщения, который пришел якобы от настоящего магазина, сообщает ТАСС .

Аферисты объясняют, что код нужен для «получения посылки». Но даже если он придет с номера официального магазина, то будет использоваться злоумышленниками для оформления микрозайма.

После того, как жертва назовет код, она, не зная об этом, подтвердит заявку на получение кредита. Затем аферисты потратят все средства на приобретение огромной партии товаров в магазине.

Ранее Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает уголовную ответственность за передачу банковских карт и своих данных для обналичивания средств, добытых нелегальных путем. Максимальное наказание по нему составляет до 6 лет лишения свободы.