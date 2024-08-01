Роскачество нашло фальсифицированный мед на прилавках магазинов

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Роскачество проверило 16 торговых марок меда, реализующихся в больших сетях продуктовых магазинов. В ходе проведенного исследования выяснилось, что все виды товара не соответствуют требованиям законодательства, поскольку обладают признаками фальсификации, рассказал ТАСС .

Во многих продуктах нашли смесь меда с сахарным сиропом или недостаточный уровень пролина. Нарушения обнаружили в некоторой продукции торговых марок «Каждый день», «Дедушкин улей», «О’кей Daily», «Медовый край», «Наша Сибирь», «Медовая долина», «Просто», Spar.

Мед, который поставлялся в разные магазины, создан тремя крупными производителями. Его торговым сетям продают «Медовый дом», «Медовая долина» и «ТД Воял».

Ранее Роскачество выявило плесень и дрожжи в памперсах Joonies. В среднем подгузники стоят 1,3 тыс. рублей за упаковку.