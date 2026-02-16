Росгвардия и полиция выявили нарушения миграционного законодательства в Люберцах

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии Московской области совместно с МВД провели рейд в городском округе Люберцы, в ходе которого выявили нарушения миграционного законодательства и изъяли контрафактные товары, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Силовики провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории крупного объекта недвижимости в Люберцах. В ходе проверки были проверены документы у 890 иностранных работников.

По итогам рейда 20 мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. В отношении семи человек принято решение о принудительном выдворении из страны. В отношении одного иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту организации незаконной миграции.

Кроме того, в ходе проверки обнаружили контрафактные товары с товарными знаками известных брендов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.