Росгвардейцы задержали мужчину за попытку кражи из магазина одежды в Котельниках

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали 29-летнего мужчину, который пытался вынести товары из магазина одежды на Покровском проезде в Котельниках без оплаты, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта во время патрулирования. Магазин расположен на Покровском проезде в Котельниках.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что посетитель сложил в рюкзак женскую сумку, куртку, джемпер, футболку и бейсболку. Общая стоимость похищенного составила более 30 тысяч рублей. Мужчина прошел мимо кассы, не оплатив выбранные вещи.

Подозреваемого задержали на месте. Им оказался 29-летний приезжий. После задержания мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.