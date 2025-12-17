Росгвардейцы задержали мужчину за кражу обуви в Подольске

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже кроссовок из сетевого гипермаркета на Молодежной улице, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из охраняемого магазина на Молодежной улице в Подольске. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы выяснили, что посетитель переобулся в новые кроссовки стоимостью 5,5 тысячи рублей, оставив на прилавке свою старую обувь. Мужчина попытался выйти из магазина, не оплатив товар.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин ближнего зарубежья. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.