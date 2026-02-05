Росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в детский сад в Долгопрудном

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину в состоянии опьянения, который пытался незаконно войти в детский сад в Долгопрудном, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пункт централизованного наблюдения из охраняемого детского сада в Долгопрудном. На место происшествия прибыл экипаж Мытищинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники выяснили, что на территории жилого комплекса мужчина в нижнем белье, находившийся в состоянии опьянения, приставал к прохожим. Позже он попытался проникнуть в здание детского сада, но скрылся.

Росгвардейцы уточнили приметы нарушителя и задержали его неподалеку от дошкольного учреждения. Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.