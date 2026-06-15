Росгвардейцы в Подмосковье сдали 14 литров крови 14 июня

Сотрудники главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в акции «От сердца к сердцу», приуроченной ко Всемирному дню донора и 10-летию ведомства. 14 июня 2026 года в Красногорской городской больнице № 1 около 30 человек сдали кровь, пополнив региональный банк на 14 литров, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Донорская акция прошла на базе Красногорской городской больницы № 1. В ней участвовали порядка 30 сотрудников различных подразделений ведомства. Благодаря этому региональный банк крови пополнился на 14 литров.

Перед процедурой каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр: измерение давления, экспресс-анализ крови и анкетирование о состоянии здоровья. К донации допускали только тех росгвардейцев, у кого не было противопоказаний и кто находился в хорошей физической форме.

К акции присоединились как новички, сдававшие кровь впервые, так и сотрудники со званием «почетный донор», которые регулярно помогают медицинским учреждениям. Работники станции переливания крови поблагодарили участников за многолетнюю поддержку и неравнодушие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.