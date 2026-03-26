Росгвардейцы провели для кадетов экскурсию в музее в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны организовали для кадетов подшефных классов школы №18 имени Подольских курсантов экскурсию в музей Зои Космодемьянской в селе Петрищево 23 марта 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Одинцовского, Подольского и Можайского отделов вневедомственной охраны провели для кадетов подшефных классов патриотическую экскурсию в музей Зои Космодемьянской. Ребята познакомились с жизнью Героя Советского Союза, узнали о ее подвиге и трагической судьбе.

Особое внимание организаторы уделили рассказу о мужестве, стойкости и преданности Родине. Кадетам объяснили, как Зоя Космодемьянская стала участницей подпольной борьбы и, несмотря на тяжелые испытания, осталась верной своим убеждениям.

Экспозиция музея помогла школьникам глубже погрузиться в атмосферу военных лет. Они увидели подлинные документы, личные вещи, фотографии и письма, рассказывающие о жизни в условиях оккупации и борьбе за свободу.

«Подобные мероприятия помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории своей страны, чувство патриотизма и ответственности за ее будущее», — отметили сотрудники вневедомственной охраны.

По их словам, экскурсия стала важной частью патриотического воспитания кадетов и позволила им лучше осмыслить исторические события и ценности, за которые боролись их предки.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.