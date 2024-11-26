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Росгвардейцы Подмосковья выезхали более 2,6 тыс раз по сигналам «Тревога»

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 200 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 925 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 760 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 48 единиц оружия. Составлено 97 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнены 32 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.