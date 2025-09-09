сегодня в 19:24

Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 1,9 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 500 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано 3 948 граждан, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведены 3 602 проверки обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 513 единиц оружия. Составлено 697 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 104 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 88 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.