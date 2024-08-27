Росгвардейцы Подмосковья вручили подарки будущим первоклассникам

Ежегодное мероприятие состоялось в рамках акции «Помоги собраться в школу». В торжественной обстановке заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков вручил первоклассникам рюкзаки со всеми необходимыми для занятий письменными принадлежностями.

«Первая встреча со школой — само по себе незабываемой событие и для детей, и для их родителей. Этот день запомнится нашим будущим школьникам тем, что свой первый рюкзак они получили в такой торжественной, но в то же время дружеской, почти семейной, обстановке», — рассказал офицер Росгвардии.

Все необходимое к школе также получили ребята, родители которых сейчас находятся в командировках.

Первоклассники пообещали стараться в учебе, а некоторые из них даже выразили желание в будущем пойти по стопам родителей и стать росгвардейцами.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.