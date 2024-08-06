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Росгвардейцы Подмосковья в июле обеспечили безопасность более 500 мероприятий

Экипажами вневедомственной охраны в июле осуществлено более 9 000 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 3 000 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 2 000 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц.

Из незаконного оборота изъято 215 единиц оружия. Составлено 475 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 214 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнено 111 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.