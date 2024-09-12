Росгвардейцы Подмосковья рассказали детям о правилах безопасного поведения

Сотрудники отделов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области провели для детей занятия, в ходе которых рассказали им об основных правилах безопасного поведения в различных ситуациях, сообщает пресс-служба ведомства.

В Воскресенске росгвардейцы встретились с дошкольниками и рассказали им о важности соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов, а также алгоритме действий в случае, если рядом не оказалось взрослого.

В Орехово-Зуеве правоохранители провели акцию «Вместе против террора» в школе № 20. Росгвардейцы предупредили ребят о том, что ни в коем случае нельзя принимать от незнакомцев сумки, оставлять на улице без присмотра личные вещи и уходить с неизвестными людьми. Также школьникам рассказали об основных этапах Великой Отечественной войны, которая освободила народы СССР от давления нацистской Германии и ее союзников.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.