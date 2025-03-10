Росгвардейцы Подмосковья отметили мероприятием международный женский день

Празднование началось с вручения цветов и открытия фотовыставки «Женщины Росгвардии», развернутой в здании территориального органа. На выставке представлены фотографии сотрудниц, военнослужащих и гражданских служащих Главного управления Росгвардии по Московской области, запечатленных в процессе выполнения служебных задач.

С приветственным словом в адрес представительниц прекрасного пола обратился врио начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Сергей Новичков.

«Дорогие наши женщины! Вы, находясь в едином строю с мужчинами, выполняете ответственные задачи и проявляете свои лучшие профессиональные качества, даже в самых сложных условиях. Вы умеете совместить в себе настойчивость и целеустремленность с женственностью и обаянием. Спасибо за ваш ежедневный труд! Отдельные слова благодарности я выражаю женщинам-ветеранам службы. Мы глубоко ценим ваше внимание и заботу. С праздником!» — сказал он.

Председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Московской области полковник милиции в отставке Иван Панков прочитал трогательное стихотворение поэта Владимира Масалова, посвященное женщинам, и пожелал всем присутствующим душевной теплоты, счастья и благополучия.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным ансамблем песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Артисты подарили зрителям яркие музыкальные композиции и оригинальные танцевальные номера.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.