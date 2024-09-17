Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность более 50 мероприятий за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 50 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 700 граждан. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 700 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 123 единицы оружия. Составлено 175 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнены 22 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.