Росфинмониторинг внес в список террористов отца оппозиционера Леонида Волкова*

Отец оппозиционера Леонида Волкова* пополнил перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В начале апреля доктора физико-математических наук Михаила Волкова** задержали в Екатеринбурге по подозрению в финансировании фонда борьбы с коррупцией (ФБК)***, запрещенного в России.

В отношении Волкова старшего могут завести уголовное дело за предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.

Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 5,5 годам лишения свободы журналистов, обвиняемых в сотрудничестве с ФБК***.

*Внесен Минюстом в список иноагентов.

**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

***Признан иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ.