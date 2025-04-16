Росфинмониторинг внес в список террористов отца оппозиционера Леонида Волкова*
Отец оппозиционера Леонида Волкова* пополнил перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В начале апреля доктора физико-математических наук Михаила Волкова** задержали в Екатеринбурге по подозрению в финансировании фонда борьбы с коррупцией (ФБК)***, запрещенного в России.
В отношении Волкова старшего могут завести уголовное дело за предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.
Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 5,5 годам лишения свободы журналистов, обвиняемых в сотрудничестве с ФБК***.
*Внесен Минюстом в список иноагентов.
**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
***Признан иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ.