Обвиняемых в сотрудничестве с ФБК* журналистов приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 5,5 годам лишения свободы журналистов, обвиняемых в сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК)*, сообщает Baza .

Согласно данным следствия, журналисты Антонина Фаворская, Артема Кригер, Константин Габов и Сергей Карелин собирали данные и писали материалы для проектов ФБК*.

Сторона обвинения запрашивала наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 11 месяцев. Суд признал обвиняемых виновными по статье 282 УК РФ (организации экстремистского сообщества) и приговорил фигурантов к 5,5 годам тюремного заключения.

Кроме того, осужденным запрещено заниматься деятельностью с размещением материалов в интернете на 3,5 года. На приговоре присутствовали американские и европейские дипломаты.

Ранее 59-летний житель ХМАО дважды отправлял деньги ФБК*. На него завели два уголовных дела за финансирование экстремистской организации

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.