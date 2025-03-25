Росфинмониторинг внес «Правый сектор»* в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористических и экстремистских организаций украинские военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»* и «добровольческий украинских корпус «Правый сектор»*. Об этом сообщает ТАСС .

Еще в список добавили организацию «Правая молодежь»*.

Также в реестр попал активист Константин Котов*.

Ранее Росфинмониторинг предложил ужесточить контроль за финансовыми операциями лиц из перечня террористов и экстремистов. Банки обяжут останавливать проведение операций физических лиц, находящихся в розыске и включенных в список террористов и экстремистов.

*Организация или физическое лицо внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.