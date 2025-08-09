Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 330 человек
Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек в первом полугодии этого года, это на 27 физлиц больше, чем за такой же период 2024 года, сообщает РИА Новости.
За аналогичный период прошлого года из перечня было исключено 303 физических лица.
Ранее в Москве провели задержание 9 иностранцев, занимавшихся вербовкой трудовых мигрантов в международную террористическую организацию (МТО).
В пресечении деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации участвовали сотрудники ФСБ совместно со Следкомом и службой госбезопасности Узбекистана.