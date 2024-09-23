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Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Cessna-182 в Подмосковье

Росавиация инициировала проверку инцидента с частным легкомоторным самолетом Cessna-182, который совершил жесткую посадку в Подмосковье, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Воздушное судно совершило жесткую посадку в аэропорту Воскресенска 22 сентября. На борту был только пилот, он не пострадал, но самолет получил повреждения.

Во время полета, согласно предварительной информации, обнаружились проблемы в работе электрической системы. Самолет начал дымиться. Судно успешно приземлилось, но затем завалилось на бок и дотронулось хвостом до взлетно-посадочной полосы.

Целью инициированного расследования назвали выяснение причин инцидента и принятие мер по предотвращению таких ошибок в будущем.