Легкий самолет Cessna-182 задымился в воздушном пространстве Подмосковья
СК: самолет Cessna-182 задымился и совершил жесткую посадку в Подмосковье
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Легкий самолет Cessna-182 совершил жесткую посадку в Московской области. Никто не пострадал, сообщает 360.ru со ссылкой на управление следственного комитета на транспорте.
Во время полета, согласно предварительной информации, обнаружились проблемы в работе электрической системы. Самолет начал дымиться.
Один из пилотов попросил разрешение на аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, но затем завалился на бок и дотронулся хвостом до взлетно-посадочной полосы.
Ранее сообщалось, что самолет Cessna-172 мог участвовать в атаке дронов в Елабуге. Гражданское воздушное судно переделали в дрон-камикадзе.