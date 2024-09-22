Легкий самолет Cessna-182 задымился в воздушном пространстве Подмосковья

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СК: самолет Cessna-182 задымился и совершил жесткую посадку в Подмосковье

Легкий самолет Cessna-182 совершил жесткую посадку в Московской области. Никто не пострадал, сообщает 360.ru со ссылкой на управление следственного комитета на транспорте.

Во время полета, согласно предварительной информации, обнаружились проблемы в работе электрической системы. Самолет начал дымиться.

Один из пилотов попросил разрешение на аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, но затем завалился на бок и дотронулся хвостом до взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna-172 мог участвовать в атаке дронов в Елабуге. Гражданское воздушное судно переделали в дрон-камикадзе.