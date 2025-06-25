Рогозин заявил, что юмористы из КВН не «созрели умом» для службы в армии

Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале после шквала критики из-за угроз отправить на СВО участников КВН, пошутивших про него, передумал. Он заявил, что юмористы «не созрели умом» для службы в армии.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал Рогозин.

Ранее про Рогозина пошутили в одном из выпусков КВН. Он воспринял юмор с негативом и сказал, что ждет шутников «у себя» в зоне СВО, чтобы научить всему, а также чувству юмора. Он отметил, что даст юмористам настоящие ударные дроны «Князь Вандал Новгородской», довезет до переднего края и пожелает удачи.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили», — написал тогда сенатор РФ.