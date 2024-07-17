Российский военный с позывным Музыкант рассказал, что поступившие на службу в ВСУ бывшие украинские заключенные начали массово сдаваться в плен. По его мнению, Киев не будет возвращать их на родину, сообщает «ФедералПресс» .

«Заключенные из ВСУ стали сдаваться в плен. Но возвращать их из плена на родину командование ВСУ вряд ли будет», — отметил военный.

Он заявил, что сначала украинская сторона обменивает российских бойцов на их военных из элитных подразделений, в первую очередь боевиков «Азова»*. Киев не нуждается в украинских заключенных, поэтому им и не стоит рассчитывать на обмен, считает Музыкант.

В начале июля во время атак на Волчанск и Глубокое украинские силы задействовали заключенных-«смертников». Когда обычные бригады ВСУ вступают в бой и несут потери, они начинают ретироваться, тогда как заключенные сталкиваются с другой ситуацией. За «спецконтингентом» стоят специальные отряды, которые не позволяют им сделать ни шагу назад, отмечает издание.

*Признанная террористической организация, запрещена на территории РФ.