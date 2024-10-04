Клинские родители продолжают удивлять необычными именами, которые они выбирают для своих новорожденных детей. Никита и Анастасия Александровы решили назвать своего сына, появившегося на свет в конце сентября — Добрыня. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Это мужское имя славянского происхождения и означает «лучший». Сегодня оно не входит в сотню популярнейших имен и приходится по статистике на 5 мальчиков из 10 000 новорожденных.

По известному стечению обстоятельств отчество у Добрыни Александрова — Никитич, хотя родители никак не связывают свой выбор с былинным русским богатырем. Решение именно так назвать будущего сына супруги приняли еще около 10 лет назад в момент, когда создание семьи было у них только в планах.

В Московской области при рождении ребенка родители получают выплату на приобретение средств, предназначенных для ухода за новорожденным или готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.